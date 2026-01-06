La Falda: propietarios del Cerro La Banderita cobrarán para ingresar

La Municipalidad de La Falda lamentó «la decisión de los propietarios del Cerro La Banderita de avanzar con el cobro de un ingreso para el acceso al mismo». Se trata de uno de los atractivos más reconocidos de la ciudad y una de las excursiones más frecuentas por vecinos y turistas en el Valle del Punilla.

«Se informa a la comunidad que dicho cerro es de carácter privado y que la propiedad donde se proyecta desarrollar una eventual explotación comercial no se encuentra dentro del ejido municipal, por lo que el Municipio no posee competencia directa sobre esa decisión»; expresaron desde el gobierno local.

No obstante, el Municipio señaló que «ha colaborado desde siempre con el cuidado del sector mediante tareas de limpieza, coordinación de rescates, mantenimiento, señalización y cartelería, acompañando el uso responsable del espacio. En este sentido, la Municipalidad expresa su apoyo al reclamo de vecinos, grupos de runners, trekking, deportistas y usuarios habituales, y reafirma su compromiso de seguir acompañando las gestiones que promuevan el acceso, el deporte y el disfrute responsable de nuestro Cerro que, históricamente desde los inicios de esta Ciudad, se ha utilizado para el uso recreativo y deportivo de manera gratuita».