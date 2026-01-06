La Falda se pone en "Modo Verano" con una gran grilla de artistas
La Falda. Los mejores espectáculos musicales se disfrutarán en la peatonal de La Falda con entrada libre y gratuita. Desde el próximo sábado 10 y durante toda la temporada, comenzarán a subir a los escenarios los artistas programados en una jugosa grilla.
Sábado 10/01
21:30 Hs
Escenario Principal | Av. Edén 100
ANGEL MARTÍN @angelmartinoficial
PABLO GIRIBALDI @pablogiribaldi
TUTI RUGGIERO @tutiruggiero
Domingo 11/01
21:30 Hs
Escenario Principal | Av. Edén 100
TRAJINANTES @lostrajinantesoficial
LALO VALLE @julioeduardova
TAKUARA @takuara.folklore