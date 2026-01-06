La Falda se pone en "Modo Verano" con una gran grilla de artistas

La Falda. Los mejores espectáculos musicales se disfrutarán en la peatonal de La Falda con entrada libre y gratuita. Desde el próximo sábado 10 y durante toda la temporada, comenzarán a subir a los escenarios los artistas programados en una jugosa grilla.

Sábado 10/01

21:30 Hs

Escenario Principal | Av. Edén 100

ANGEL MARTÍN @angelmartinoficial

PABLO GIRIBALDI @pablogiribaldi

TUTI RUGGIERO @tutiruggiero

Domingo 11/01

21:30 Hs

Escenario Principal | Av. Edén 100

TRAJINANTES @lostrajinantesoficial

LALO VALLE @julioeduardova

TAKUARA @takuara.folklore