Liberaron once animales rescatados del tráfico ilegal en Córdoba

Once ejemplares de fauna silvestre volvieron a su entorno natural luego de haber sido rescatados del tráfico ilegal y del mascotismo. La liberación se concretó en las últimas horas en la zona de Colanchanga, tras un proceso de recuperación realizado en el Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad.

Entre los animales liberados se encuentran un águila mora, dos caranchos, tres chimangos y varias aves canoras, todas especies que habían llegado en distintos estados de vulnerabilidad, algunas con lesiones físicas y alteraciones de comportamiento producto del cautiverio.

Durante su estadía en el centro de rescate, los ejemplares recibieron atención veterinaria, seguimiento biológico y rehabilitación comportamental, con el objetivo de que pudieran reaprender conductas esenciales para sobrevivir en libertad antes de ser reinsertados en su ambiente natural.

La liberación fue posible gracias al trabajo conjunto entre equipos técnicos especializados y personal dedicado a la protección de la fauna, que intervienen tanto en los rescates como en los procesos de recuperación.

Desde el área ambiental remarcaron que cada liberación representa una oportunidad de reparación frente al daño que genera el comercio ilegal de animales silvestres y recordaron la importancia de no capturar, comprar ni tener fauna nativa como mascota.