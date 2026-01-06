Más de 2 mil egresados recibieron su diploma en el Centro Cívico

Un total de 2.044 egresadas y egresados de la ciudad de Córdoba recibieron este martes sus diplomas tras completar los cursos del programa CBA Me Capacita, en un acto realizado en el Auditorio del Centro Cívico. La entrega incluyó también a quienes aprobaron los talleres Fortalecer Oficios, orientados a fortalecer la inserción laboral y productiva.

Las formaciones, gratuitas y con validez nacional, se dictaron en modalidad presencial y virtual, y estuvieron destinadas a personas desde los 16 años, sin requisitos de escolaridad ni condición laboral previa. Entre las propuestas educativas se destacaron portugués aplicado al turismo y la recreación, gestión jurídica, instalación eléctrica, armado y manejo de títeres, sonido, auxiliar en farmacia, confección de indumentaria, apicultura, serigrafía, entre otras.

La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, encabezó la colación y remarcó la importancia de acercar oportunidades a los barrios. “Las posibilidades tienen que estar cerca. Estos cursos son herramientas que generan nuevas oportunidades. La gente de Córdoba quiere salir adelante a través de su trabajo y por eso se capacita”, señaló.

En la misma línea, la secretaria de Economía Social, Rosalía Cáceres, destacó el valor simbólico y práctico de iniciar el año con una certificación. “Comenzar el año con un título bajo el brazo es importante. Trabajamos codo a codo para que estas formaciones sean oportunidades reales para todos”, expresó.

Del acto participaron también el director general de Capacitación Laboral y Formación Profesional, Julio Castro, autoridades de las instituciones formadoras, docentes y familiares de los egresados.

El programa CBA Me Capacita busca potenciar competencias educativas y habilidades laborales para mejorar las perspectivas de empleo, tanto en relación de dependencia como a través de emprendimientos. En articulación, los talleres Fortalecer Oficios apuntan a favorecer la inserción productiva y laboral de quienes integran la economía social en la provincia.