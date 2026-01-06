Más de 7 mil jóvenes y adultos finalizaron sus estudios en 2025

Con casi 39.000 estudiantes y más de 900 centros educativos distribuidos en todo el territorio provincial, Córdoba consolida la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos como una política pública clave para promover la inclusión, el acceso al conocimiento y el desarrollo personal y laboral.

En 2025, más de 7.000 jóvenes y adultos lograron finalizar sus estudios primarios y secundarios a través de Escuelas Nocturnas, CENPA, CENMA y Centros Educativos Integrales de Jóvenes y Adultos (CEIJA). Actualmente, la provincia cuenta con 16 CEIJA en funcionamiento, espacios que articulan la terminalidad educativa con formación profesional y capacitación laboral.

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (DGEJyA), se impulsa una política sostenida que concibe a esta modalidad como un derecho y una oportunidad concreta. La propuesta incluye opciones presenciales y semipresenciales, programas como la Combinada en Línea, educación en contextos de encierro y sedes Aula Mamá, además de herramientas de acompañamiento como el boleto educativo, las becas Progresar, la conectividad y el equipamiento tecnológico.

Detrás de los indicadores estadísticos se multiplican historias de esfuerzo, constancia y acompañamiento. Madres, padres, trabajadores y trabajadoras que postergaron sus estudios y que hoy levantan su título como una bandera de orgullo y de futuro.

Una de esas historias es la de Romina Gómez, de 39 años, madre de cuatro hijos y verdulera. Desde su propio local y en medio de jornadas extensas, completó el secundario en modalidad virtual y dio un paso más: comenzó la carrera de Abogacía. “Esperé 25 años este momento”, expresó, emocionada, al señalar que su logro también se convirtió en un mensaje para sus hijos.

El recorrido de Octavio, de 27 años y padre de dos niños, también refleja cómo la educación puede cambiar el rumbo. Empleado en una empresa de transporte, decidió retomar sus estudios ante la exigencia laboral. Finalizó el secundario en tiempo récord y ya se preinscribió en una tecnicatura superior en Logística. “El acompañamiento está y las oportunidades existen”, aseguró.

Con la misma fuerza aparece la historia de Fabiana Bota, de 52 años, vecina de Toledo, madre y abuela. Hoy es abanderada en el CENMA y transita el secundario con entusiasmo. “Me siento plena”, cuenta. Junto a ella estudia Daniel, su compañero de vida, albañil desde los 12 años, quien completó la primaria y proyecta continuar formándose.

Otra experiencia es la de Eva Reina, trabajadora del Estado provincial, quien logró terminar el secundario mientras sostenía dos empleos. El título le permitió mejorar su situación laboral y pensar nuevos desafíos. “Te cambia la vida, en lo personal y en lo cotidiano”, afirmó.

Todas estas historias pertenecen al C.E.N.M.A. “Profesora María Saleme Burnichon”, de Córdoba Capital. Su directora, María Inés Pacho, destacó que cada diploma representa un esfuerzo doble. “El trabajo, la familia y las distancias hacen que el camino sea más complejo. Por eso el logro es tan significativo”, señaló.

En ese proceso, el rol del Estado provincial resulta central. El boleto educativo, las becas Progresar, la conectividad satelital, las netbooks y la educación pública y gratuita permiten que jóvenes y adultos de distintos puntos de Córdoba puedan retomar sus estudios y cumplir un sueño postergado.

En este marco, continúan abiertas las preinscripciones para ingresantes a la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos para el Ciclo Lectivo 2026, tanto en Nivel Primario como Secundario. El trámite puede realizarse hasta el 31 de marzo de 2026 a través del Formulario Único de Postulantes (FUP) en Ciudadano Digital (CiDi), ingresando a formularioinscripcion.cba.gov.ar.

Entre el 18 de febrero y el 31 de marzo de 2026, las personas preinscriptas deberán completar la inscripción definitiva en el centro educativo elegido, presentando la documentación correspondiente. Los requisitos incluyen DNI, constancia de CUIL y certificado de estudios previos, además de cumplir con la edad mínima establecida según el nivel.

Por consultas, se encuentra disponible el correo [email protected] y el WhatsApp 3518039676.

Historias distintas, un mismo mensaje: la educación transforma, dignifica y abre caminos. En Córdoba, nunca es tarde para empezar de nuevo.