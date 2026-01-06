Museos y espacios culturales ajustan sus horarios durante enero

Durante el mes de enero de 2026, los museos y espacios culturales de la ciudad de Córdoba funcionarán con horarios de verano, según informó la Agencia Córdoba Cultura, en el marco de la agenda estival y las actividades previstas para residentes y turistas.

A partir del 2 de enero, la mayoría de los espacios abrirán de martes a domingos, de 13:00 a 19:30, permitiendo recorrer exposiciones y propuestas culturales durante la tarde. En este esquema se incluyen el Museo Provincial de Ciencias Naturales, el Museo Emilio Caraffa, el Museo Evita – Palacio Ferreyra, el Palacio Dionisi, el Centro de Arte Contemporáneo Chateau Antonio Seguí, el Museo de las Mujeres y el Museo del Cuarteto.

La única excepción será el Museo Histórico Marqués de Sobre Monte, que mantendrá horario matutino, de 9:00 a 15:30, mientras que el Paseo del Buen Pastor continuará con su funcionamiento habitual, de lunes a domingos, de 10 a 19, tanto en la galería como en la capilla.

Por otra parte, seis espacios culturales permanecerán cerrados al público durante todo enero, desde el 1 al 31, y retomarán su actividad habitual en febrero. Se trata del Archivo Histórico de la Provincia, el Centro Cultural Córdoba, el Teatro Real, el Teatro del Libertador San Martín, el Salón de los Gobernadores y la Biblioteca Córdoba.

Desde la Agencia Córdoba Cultura señalaron que esta adecuación horaria busca ordenar la actividad cultural durante el verano, garantizando el acceso a museos y sitios patrimoniales, y promoviendo recorridos por estancias, postas históricas, museos y circuitos culturales del interior provincial.

La programación de verano incluirá además cine, festivales, actividades especiales y la participación de Córdoba en Cosquín, como parte de una temporada pensada para ampliar la oferta cultural en toda la provincia.