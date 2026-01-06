Récord de inscriptos en el profesorado de Ciencias Exactas y Naturales de la UPC en Cruz del Eje

La Sede Regional Cruz del Eje de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) registró una convocatoria récord para el profesorado universitario areal de Ciencias Exactas y Naturales, con más de 70 personas preinscriptas para la cohorte 2026. De este modo, se consolidó como la sede del interior con mayor demanda entre las carreras de formación docente.

La propuesta se presenta como una alternativa innovadora en la educación superior, ya que promueve una formación docente integral y transversal, articulando contenidos de las distintas disciplinas que conforman el área de las ciencias exactas y naturales. Además, amplía las oportunidades de acceso a estudios universitarios en el noroeste provincial, fortaleciendo el proceso de federalización educativa.

El alto nivel de interés se verá reforzado por el acuerdo firmado entre la UPC y el Ministerio de Educación de la Provincia, que establece la transferencia del profesorado superior de Química y del profesorado superior de Física, pertenecientes al Nivel Superior de la Escuela República del Perú de Cruz del Eje, a la órbita universitaria. A partir de esta articulación, las personas inscriptas en dichas carreras podrán iniciar una formación docente universitaria en la sede regional, lo que representa un salto cualitativo en su trayectoria académica y amplía sus posibilidades de inserción laboral.

La rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, destacó que “la Sede Regional Cruz del Eje fue la de mayor convocatoria en las preinscripciones y el profesorado areal fue el más elegido entre las carreras de formación docente ofrecidas en las sedes regionales del interior, con más de 70 personas preinscriptas”. En ese sentido, subrayó que “la respuesta de las comunidades da clara cuenta de que la política impulsada por nuestro gobernador Martín Llaryora, orientada a federalizar la educación superior y garantizar el acceso a estudios universitarios en cada rincón de la provincia, es acertada y necesaria”.

Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló que la iniciativa tiene “mucha potencialidad” y expresó su satisfacción por el hecho de que Cruz del Eje sea una de las localidades donde esta propuesta formativa comienza a consolidarse.

Del acto participaron el intendente de Cruz del Eje, Renato Raschetti; el director general de Educación Superior, Ariel Zecchini; la directora general de la Sede Regional Cruz del Eje, Claudia Sobrero; el director del Nivel Terciario de la Escuela República del Perú, Daniel Alberto Tornato; la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, además de integrantes del Ejecutivo municipal local.

Las propuestas areales agrupan contenidos curriculares de disciplinas afines dentro de un mismo espacio científico, con el objetivo de favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva transversal e integrada, acorde a una realidad educativa compleja y dinámica. En el caso del profesorado de Ciencias Exactas y Naturales, la formación permitirá el desempeño docente en las distintas disciplinas que integran el área.

Además de Cruz del Eje, esta carrera se dictará en la cohorte 2026 en las sedes regionales de Mina Clavero y Morteros.

La construcción de la Sede Regional Cruz del Eje forma parte del proceso de transformación y expansión territorial que impulsa la Universidad Provincial de Córdoba, a través de la creación de 15 sedes regionales en toda la provincia. El edificio se emplaza en un sector estratégico que conforma un corredor educativo junto a instituciones como la Escuela Proa, el IPET 104, el IPET 253, la Escuela Especial Arturo Illia y la Escuela Normal Superior República del Perú.

La llegada de la UPC a Cruz del Eje, con propuestas universitarias en marcha para la cohorte 2026, tuvo un impacto inmediato en las comunidades del noroeste provincial, reflejado en las cifras récord de aspirantes registradas durante las preinscripciones, que finalizaron el 19 de diciembre.