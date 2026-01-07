Agentes del Parque Nacional Quebrada del Condorito se capacitaron en mecánica ligera

El pasado sábado 3 de enero, agentes del Parque Nacional Quebrada del Condorito realizaron una capacitación interna en mecánica ligera, enfocada en tareas de mantenimiento básico y en el uso adecuado y ergonómico de máquinas a combustión.

La instancia de formación fue llevada adelante por Darío Gómez y Ricardo Molina, y estuvo destinada a fortalecer las capacidades técnicas del equipo de trabajo, con el objetivo de optimizar las mejoras y reparaciones necesarias de cara a la apertura del parque.

Desde la administración del área protegida destacaron que este tipo de capacitaciones permite mejorar el cuidado de los recursos, reforzar el trabajo en equipo y garantizar condiciones seguras tanto para el personal como para los visitantes.

Las acciones forman parte de una planificación interna que apunta a brindar una experiencia de calidad, preservando el entorno natural y asegurando el correcto funcionamiento de las herramientas utilizadas en las tareas diarias del parque.