Bialet Massé se viste de folklore con una gran peña popular

Bialet Massé. La música popular vuelve a ser protagonista en Bialet Massé con la realización de la Gran Peña Folklórica, una propuesta cultural que durante tres noches consecutivas reunirá a destacados artistas locales y regionales en la Carpa Gastronómica de la ciudad, con entrada libre y gratuita.

El evento se desarrollará los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de enero, a partir de las 21 horas, en el predio ubicado sobre Ruta 38 y Ramón J. Cárcano, consolidando un espacio de encuentro para vecinos, turistas y amantes del folklore argentino.

La programación comenzará el miércoles 7 de enero con las presentaciones de Maxi Moreno, Jordy Vivas, Jano y el reconocido Chango Valdez, quienes ofrecerán un repertorio cargado de raíz folklórica y canciones que dialogan con la identidad popular.

El jueves 8 de enero, la peña continuará con las actuaciones de Paulo Becerra, Hermanos González, Baltazar Gutiérrez y César “El Pochano”, en una noche que promete ritmo, danza y la energía característica de las guitarreadas y bombos del norte argentino.

El cierre será el viernes 9 de enero, con una grilla que incluye a Ariel Ocampo, Denise Dané, Los Anka y Keila Oses, combinando nuevas voces, grupos emergentes y artistas con trayectoria, en una velada pensada para toda la familia.

La Carpa Gastronómica de Bialet Massé acompañará cada jornada con propuestas culinarias, generando un ambiente festivo que invita a compartir, bailar y celebrar la cultura popular en pleno verano.

Con esta iniciativa, Bialet Massé reafirma su apuesta por el acceso a la cultura, el fortalecimiento de los artistas y la creación de espacios abiertos donde la música folklórica vuelve a sonar como un lenguaje común que une generaciones.