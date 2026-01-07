El Buen Pastor cerró el Día de Reyes con una jornada cultural para familias

Durante la tarde de este martes, el Paseo del Buen Pastor fue escenario del cierre de las actividades por el Día de Reyes, con una propuesta cultural y recreativa que reunió a niñas, niños y familias en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

Desde las 18, los Reyes Magos protagonizaron una intervención artística que incluyó la entrega de obsequios y actividades de globología. La iniciativa generó un clima de juego y encuentro, con una importante participación de familias que se acercaron a compartir la celebración al aire libre.

Más tarde, a partir de las 20, el Cine Móvil presentó una función especial de “Cine en familia bajo las estrellas”, con la proyección de cortos del realizador Juan Pablo Zaramella y la película Gigantes, que marcaron el cierre de la jornada.

Las actividades formaron parte de una agenda cultural articulada entre el Gobierno provincial y el Municipio, y pusieron fin a un día que había comenzado por la mañana con recorridas y propuestas recreativas en distintos hospitales de la capital cordobesa, destinadas a niñas y niños internados.

Durante el encuentro, autoridades destacaron la importancia de promover el uso de los espacios públicos como ámbitos de encuentro, participación cultural y fortalecimiento de los vínculos familiares, especialmente durante el receso de verano.

La propuesta fue organizada de manera conjunta por organismos provinciales y municipales, en el marco de una agenda orientada a garantizar el acceso a la cultura, acompañar a las familias y reforzar la presencia de actividades recreativas en espacios públicos emblemáticos de la ciudad.