En dos años, Córdoba amplió el acceso al gas natural en toda la provincia

El Gobierno de la Provincia de Córdoba presentó el Informe de Gestión 2023–2025 de la Subsecretaría de Infraestructura Gasífera, que da cuenta de una política pública sostenida orientada a ampliar el acceso al gas natural, fortalecer el desarrollo regional y mejorar la calidad de vida en distintos puntos del territorio provincial.

Durante el período analizado se ejecutaron y gestionaron obras estratégicas que permitieron incorporar nuevas localidades al sistema, expandir redes domiciliarias y garantizar el suministro en establecimientos educativos, consolidando una estrategia integral de inclusión energética.

Gasoductos y nuevas localidades

Entre 2023 y 2025 se avanzó en la ejecución y habilitación de obras para extender el servicio de gas natural a nuevos centros urbanos, con la construcción de Plantas Reguladoras de Presión, infraestructura primaria y redes troncales mediante licitaciones públicas. En total se gestionaron nueve obras, de las cuales dos ya fueron habilitadas, beneficiando a 14.009 habitantes, con una inversión de USD 2.409.973,51 y $3.593.848.897,05.

Redes domiciliarias

El Programa Provincial de Redes Domiciliarias de Gas Natural se consolidó como herramienta central para la masificación del servicio. A través de financiamiento a municipios y comunas —con devolución en 48 cuotas vía coparticipación— se gestionaron 69 obras y se habilitaron 28, alcanzando a 41.328 habitantes. La inversión comprometida asciende a USD 17.231.665,50 y $25.696.548.860,22, con impacto directo en economías locales y empleo de empresas y gasistas matriculados.

Gas en escuelas

El Programa Conectar Gas Escuelas priorizó la infraestructura educativa, financiando obras internas para la conexión a la red. En el período se gestionaron 96 obras y se habilitaron 15, beneficiando a 16.574 personas de la comunidad educativa, con una inversión de USD 1.238.961,88 y $1.847.589.513,93, especialmente relevante en zonas rurales y periurbanas.

Redes en distintas regiones

En el marco de la ejecución de redes de gas natural en localidades de la provincia, se avanzó en múltiples departamentos:

San Alberto, San Javier, Pocho, Cruz del Eje, Minas, Ischilín, Río Seco, Tulumba y Sobremonte: 15 obras gestionadas, 3 habilitadas, 2.800 beneficiarios, inversión USD 2.777.785,50 y $4.142.344.849,02.

General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Juárez Celman, General San Martín, Marcos Juárez, Unión, San Justo y Río Segundo: 15 gestionadas, 7 habilitadas, 6.612 beneficiarios, inversión USD 2.809.026,50 y $4.188.932.677,86.

Calamuchita, Capital, Colón, Punilla y Santa María: 23 gestionadas, 3 habilitadas, 5.420 beneficiarios, inversión USD 3.718.232,00 y $5.544.776.287,68.

Entre 2023 y 2025, la Provincia ratificó su compromiso con la equidad territorial, articulando gasoductos, redes domiciliarias y conexiones escolares como una estrategia integral que combina desarrollo productivo, inclusión social y eficiencia energética.