La Policía de Córdoba y el COPEC avanzaron en una agenda conjunta de seguridad

Autoridades de la Policía de Córdoba y del Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (COPEC) mantuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de fortalecer las políticas de seguridad a nivel provincial.

El encuentro se desarrolló en el Salón Azul y fue encabezado por el jefe de Policía, Marcelo Marín, junto al presidente del COPEC, Juan Emilio Graglia, y miembros del organismo. Durante la reunión se analizaron líneas de acción orientadas a optimizar las estrategias de seguridad en los distritos 3, 4 y 10, a partir de información técnica y diagnósticos territoriales.

Desde el COPEC se destacó su rol en la identificación de los principales desafíos sociales de mediano y largo plazo, mediante bases científicas y técnicas que permiten orientar el diseño de políticas públicas y decisiones estratégicas.

También participaron la directora general de Tecnología de Información y Análisis Estadístico, Claudia Bini; el director general de Seguridad Capital, Juan Pablo Esquibel; jefes de las Unidades Territoriales involucradas y otras autoridades policiales.

La reunión se enmarca en una agenda de articulación institucional destinada a mejorar la planificación, el análisis y la ejecución de acciones vinculadas a la seguridad en distintos puntos de la provincia.