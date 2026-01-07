Productores: quedan pocos días para sumarse al Seguro Multirriesgo Agrícola

Las inscripciones al Seguro Multirriesgo Agrícola continúan abiertas hasta el sábado 10 de enero, en lo que constituye una herramienta inédita a nivel nacional destinada a productores cordobeses que participan del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs).

En ese marco, mañana jueves 8 de enero, a las 10, se realizará una reunión informativa virtual para responder consultas y despejar dudas de los productores que ya validaron BPAs. El encuentro permitirá conocer en detalle el funcionamiento del seguro y los pasos para completar la inscripción.

El seguro ofrece cobertura integral y sin costo para el productor, alcanzando más de 500.000 hectáreas de soja y maíz, con monitoreo satelital continuo y el respaldo de aseguradoras líderes del país. La protección incluye eventos como sequías, heladas, granizo, inundaciones, exceso de lluvias, vientos, falta de piso e incendios.

La póliza contempla un esquema de indemnización por rendimiento, mediante el cual el productor cobra la diferencia cuando el resultado obtenido es inferior al rendimiento gatillo definido para cada zona, dentro de los límites previstos.

La iniciativa funciona como prueba piloto a nivel nacional y busca fortalecer el sistema productivo provincial, brindando previsibilidad frente a los riesgos climáticos y resguardando la productividad de los establecimientos agropecuarios.

El seguro surge de un acta compromiso firmada por el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, junto a entidades aseguradoras, organismos técnicos y compañías del sector.

Para inscribirse, los productores deben registrar lotes, polígonos y datos de siembra en la plataforma oficial. El acceso se realiza con CUIT como usuario y “seguro+CUIT” como contraseña.