Se completaron trabajos de barrido de calles en Valle Hermoso

Valle Hermoso. En el marco de las tareas diarias de mantenimiento y limpieza, el municipio de Valle Hermoso continúa desarrollando el operativo de barrido urbano en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el entorno y la calidad de vida de los vecinos.

Durante las últimas jornadas, se completaron los trabajos de barrido en el barrio San Antonio. Además, las cuadrillas municipales avanzaron sobre la calle Gobernador Cárcano y sus cortadas: Sarmiento, Pueyrredón, Rodríguez Peña, Pasaje Privado y Balcarce.

Las tareas también se extendieron a las calles República Argentina, Intendente Panero y Gobernador Núñez, reforzando el compromiso con la limpieza y el orden del espacio público.

Desde el municipio destacaron que “la limpieza se construye todos los días” y remarcaron la importancia de la colaboración de la comunidad para mantener la ciudad en buenas condiciones.