Valle Hermoso fue escenario de un proyecto educativo con mirada al futuro

Valle Hermoso fue este miércoles un espacio de articulación entre educación, tecnología y gestión pública, en una jornada que reunió a autoridades municipales, referentes educativos y representantes de distintos organismos provinciales vinculados a la innovación y la economía circular.

La actividad se desarrolló a partir del impulso de la Municipalidad de Valle Hermoso, junto al Distrito Tecnológico y Punilla Valley, y contó con la visita de representantes del Ente Municipal BioCórdoba, la Escuela de Economía Circular —dependiente de ese organismo— y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

Durante el encuentro, los estudiantes compartieron el trabajo que vienen desarrollando en la fabricación de hidrocohetes, una propuesta educativa que integra conocimientos científicos, experimentación práctica y aprendizaje aplicado. La experiencia permitió mostrar el proceso completo de diseño, construcción y prueba de estos dispositivos, como parte de un enfoque pedagógico orientado a la innovación.

La iniciativa se enmarca en un objetivo más amplio: avanzar en la organización del Campeonato Argentino de Hidrocohetes, en articulación con el Campamento Aeroespacial que impulsa el municipio y que ya atraviesa su segunda edición. El proyecto busca consolidar a Valle Hermoso como un punto de referencia en propuestas educativas vinculadas a la ciencia y la tecnología, con participación activa de estudiantes y docentes.