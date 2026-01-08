Alerta en Cuesta Blanca por la creciente del río San Antonio

La comuna de Cuesta Blanca informó que, debido a las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas, se produjo el ingreso de una importante creciente en el río San Antonio.

Ante esta situación, las autoridades comunales recomendaron alejarse de las orillas del río y extremar las precauciones, ya que no se descartan nuevos incrementos del caudal como consecuencia de las lluvias en la cuenca alta.

Desde la comuna, solicitaron a vecinos y turistas respetar las indicaciones de seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales, con el objetivo de prevenir accidentes y situaciones de riesgo.