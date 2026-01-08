Bancor lanzó un paquete de promociones para disfrutar el verano cordobés

El Banco de la Provincia de Córdoba acompaña la agenda de festivales y espectáculos de verano en toda la provincia con promociones especiales, orientadas a facilitar el acceso de las familias cordobesas a las principales propuestas culturales de la temporada.

A través de la tarjeta Cordobesa, tanto Visa como Mastercard, los clientes de Bancor pueden acceder a la compra de entradas en 3 y 6 cuotas sin interés, de una amplia variedad de festivales musicales, culturales y populares que se desarrollan durante el verano en distintos puntos turísticos del territorio provincial.

El beneficio abarca a eventos de gran convocatoria como el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, el Festival Nacional de Folklore Cosquín, el Festival Internacional de Peñas Villa María, Embalse un Canto a la Vida, Bum Bum, la Fiesta Nacional de la Familia Piamontesa, el Festival Provincial de la Palma, Avicultura, la Fiesta Nacional del Trigo, entre otros importantes encuentros del calendario estival cordobés.

Más beneficios en temporada

Bancor ofrece, además, financiación de hasta 6 cuotas sin interés para obras teatrales en cartel en las salas Holiday, Libertad y Luxor de Villa Carlos Paz. En tanto, en la ciudad de Córdoba las promociones se extienden a espectáculos realizados en Quality Espacio y el Estadio Atenas, con 4 cuotas sin interés, y al Teatro del Libertador, con financiación hasta en 12 pagos y 10% de ahorro para pagos con débito.

A estas propuestas se suma el flamante acuerdo de la entidad bancaria con Caminos de las Sierras, que contempla un ahorro de $500 por viaje para quienes abonen el peaje en cabina, con tarjeta Cordobesa débito o crédito, en las rutas de la Red de Accesos a Córdoba. El descuento también está disponible para pagos realizados con la billetera digital del Banco, Bezza.

Bajo el concepto «Verano Cordobesa, un planazo tras otro», Bancor impulsa una agenda de beneficios y financiación orientada a promover el acceso y el disfrute de importantes eventos culturales y actividades turísticas en toda la provincia.

Más información y promociones vigentes en www.bancor.com.ar.