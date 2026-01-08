Con la autovía completa, llegar al Festival de Jesús María es más ágil y seguro

La Autovía Córdoba–Jesús María ya se encuentra completamente habilitada y se consolida como una vía estratégica para el ingreso de turistas al norte provincial, en especial durante el desarrollo del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos más convocantes del verano.

Con dos carriles por sentido en toda su extensión, el corredor ofrece un tránsito más fluido, ordenado y seguro desde la ciudad de Córdoba hasta Jesús María. La obra permitió completar los 41 kilómetros de autovía continua, eliminando tramos críticos y mejorando de manera sustancial la circulación tanto en sectores interurbanos como urbanos.

El último tramo habilitado, de 3,6 kilómetros, se extiende entre el empalme con la autovía y el área industrial de Arcor, y permitió cerrar definitivamente la duplicación de calzada en la Ruta 9 Norte. Con esta intervención, la vía mejora la capacidad de circulación para los más de cinco millones de vehículos que transitan anualmente por el corredor.

Además de agilizar los tiempos de viaje, la autovía ordena los accesos a zonas comerciales e industriales de Colonia Caroya y reduce los riesgos de siniestros viales, un aspecto clave durante jornadas de alta afluencia turística. En el contexto del festival, la mejora contribuye a evitar congestionamientos y a facilitar un ingreso más seguro a la ciudad.

Detalles de la obra

Los trabajos finalizados la semana pasada se desarrollaron entre los kilómetros 746 y 749,6 de la Ruta 9 Norte y demandaron una inversión total de 13.628 millones de pesos. Entre las obras más relevantes se destaca la construcción de un nuevo puente carretero sobre el río Carnero, de 106 metros de longitud, paralelo al existente.

En el tramo interurbano se ejecutó una nueva calzada asfáltica de siete metros de ancho, con banquinas de tres y dos metros. En las zonas urbanas, la traza adoptó un perfil de avenida, con cordón cuneta lateral y separador central.

El proyecto incluyó un sistema integral de drenaje para excedentes pluviales y obras de seguridad vial como demarcación horizontal, señalización vertical, defensas metálicas y mejoras en la iluminación, completando un corredor moderno y veraniego clave para la región.

Con la autovía plenamente operativa, Córdoba suma una infraestructura que mejora la conectividad regional, fortalece la seguridad vial y acompaña el crecimiento turístico, facilitando el acceso a uno de los festivales más importantes del país.