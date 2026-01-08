Córdoba Emprendedora vuelve a Jesús María con 16 marcas locales

En el marco del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, el programa Córdoba Emprendedora vuelve a decir presente con un espacio exclusivo destinado a fortalecer y potenciar el desarrollo de emprendimientos locales, aprovechando la masiva convocatoria del evento.

Desde este jueves 8 y hasta el 18 de enero, un total de 16 marcas cordobesas expondrán sus productos en stands gratuitos ubicados sobre calle Delfín Díaz, entre Tucumán y Córdoba. El paseo podrá visitarse todos los días en el horario de 19 a 2, acompañando la programación nocturna del festival.

Quienes recorran el espacio podrán conocer propuestas vinculadas a la cerámica, cuchillería, mates, decoración, joyería y otros rubros, con un fuerte acento en el diseño, la originalidad y el trabajo artesanal. La iniciativa busca generar un contacto directo entre los emprendimientos y el público, fortaleciendo su posicionamiento y validando sus productos fuera del entorno digital.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo destacaron que la participación en este tipo de festivales representa una oportunidad clave para los proyectos locales, ya que permite ampliar su alcance, reforzar el vínculo con los consumidores y potenciar su crecimiento en escenarios de alta visibilidad.

Entre los emprendimientos seleccionados hay marcas provenientes de Sinsacate, Unquillo, Juárez Celman, Córdoba Capital, Jesús María, San Antonio de Arredondo, Santa María y Río Ceballos, reforzando el carácter regional y federal de la propuesta.

Además de su presencia en Jesús María, el programa también formará parte del Festival Nacional de Folklore de Cosquín y del festival Mionca, en la ciudad de Alta Gracia, ampliando el circuito de visibilización para emprendedores cordobeses.

Las marcas interesadas en participar pueden postularse a través del sitio oficial del programa, cumpliendo con requisitos como producción propia, stock suficiente, redes sociales activas, disponibilidad horaria y residencia en la provincia. Córdoba Emprendedora acompaña a los proyectos en su crecimiento mediante financiamiento, capacitaciones, mentoreo y acceso a espacios estratégicos de exhibición.