Huerta Grande impulsa el verano con talleres, idiomas y actividad física

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande continúa fortaleciendo su propuesta cultural y recreativa para este verano con una variada agenda de actividades destinadas a vecinos y vecinas de todas las edades. Talleres artísticos, formación en idiomas y clases de actividad física al aire libre conforman una oferta pensada para el aprendizaje, el encuentro y el disfrute comunitario.

Entre las propuestas se destaca el Taller de Folclore del Grupo de Danzas Folclóricas Inti Raimy, que se dicta los días martes y jueves de 19.30 a 21 horas en el Centro de la Diversidad Cultural, ubicado en Arruabarrena 900, estación del ferrocarril. El espacio, de carácter arancelado, invita a conectarse con las raíces culturales a través de la danza y la música tradicional. Las personas interesadas pueden solicitar informes e inscribirse comunicándose al 3548 432 615.

Por otro lado, el municipio acompaña el Taller de Verano de inglés e italiano, una propuesta educativa orientada a aprender idiomas de manera dinámica y entretenida. Las clases se desarrollan todos los lunes, del 12 de enero al 10 de febrero, de 18 a 19.30 horas, en el CIE Academia de Inglés, también en Arruabarrena 900. El taller es arancelado e incluye materiales. Las inscripciones se encuentran abiertas y se realizan al 3548 638 672.

La actividad física también tiene su lugar en la agenda estival con las Clases de Zumba, que se realizan todos los viernes de enero y febrero a las 20 horas, en la Plaza Manuel Belgrano. La propuesta es libre y gratuita, y está a cargo del profesor Eze Gervasoni, convirtiéndose en una opción ideal para moverse, compartir y disfrutar del espacio público.

Con estas iniciativas, Huerta Grande reafirma su compromiso con la cultura, la educación y el bienestar, promoviendo espacios de participación que fortalecen el tejido social y acompañan el verano con propuestas accesibles y diversas.