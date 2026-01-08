La Cumbre: darán clases de Acquagym en el balneario El Chorrito

La Cumbre. Todos los martes de enero a las 16 hs instructores municipales de La Cumbre esperan a los visitantes del balneario Municipal El Chorrito para disfrutar de las clases de Acquagym gratuitas y para todas las edades.

"No te lo pierdas! La vamos a pasar genial. Este mes de enero las clases se dictarán los martes 13, 20 y 25 de enero desde las 16hs", destaca la gacetilla.

El balneario cuenta con servicio de guardavidas de 12 a 19 hs y buffet de 10 a 20 hs.