La Falda presenta una potente grilla de espectáculos

La Falda. La ciudad de La Falda se prepara para vivir una temporada estival a puro show con una destacada grilla de espectáculos para el Verano 2026, que reunirá a grandes figuras de la música nacional e internacional en distintos escenarios emblemáticos de la ciudad serrana.

La propuesta, impulsada por el municipio bajo el lema “La Falda Bajo Las Estrellas”, combina recitales masivos y eventos con entradas, consolidando a la ciudad como uno de los principales polos culturales del verano cordobés.

Dentro de los eventos con entradas, el Auditorio Municipal Carlos Gardel será sede de importantes presentaciones. El cronograma comienza el 10 de enero con La Pepa Brizuela, seguido el 24 de enero por Skay y Los Fakires. En febrero, la programación continúa el 5 con LBC y Euge Quevedo, el 12 con Abel Pintos, el 16 con Fabiana Cantilo, el 20 con Sabroso y culmina el 27 de febrero con Jean Carlos.

A su vez, el histórico Teatro Edén será escenario de una noche especial el 13 de febrero, con “La Noche Dorada de los Enamorados”, que contará con las actuaciones de El Negro Videla, Fernando Bladys y El Toro Quevedo, en una velada pensada para celebrar el amor y la música popular.

Con una programación diversa que abarca rock, cuarteto, pop y folklore, La Falda apuesta una vez más a una temporada fuerte en materia cultural y turística, invitando tanto a residentes como a visitantes a disfrutar de espectáculos de primer nivel en un entorno natural único.

Para conocer el detalle completo de la programación y adquirir entradas, se puede acceder a toda la información a través del código QR disponible en los afiches oficiales del Verano La Falda 2026.