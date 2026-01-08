La Noche de los Museos llega a Alta Gracia

Alta Gracia. Este viernes 9 de enero, desde las 20 horas, Alta Gracia será nuevamente escenario de la Noche de los Museos, una propuesta que invita a vecinos, vecinas y visitantes a recorrer los espacios culturales de la ciudad en horario nocturno, con actividades especiales, espectáculos en vivo y visitas guiadas.

La iniciativa contará con entrada libre y gratuita en todos los museos participantes y, como es tradición, con un colectivo gratuito que permitirá realizar el circuito completo, con salida desde la Explanada del Reloj Público a partir de las 20 hs.

Programación por espacios

Museo Casa del Che

La propuesta “De la Docta al Mundo” combina la figura del Che Guevara con el cuarteto y la cultura cordobesa, en un cruce entre música, identidad y memoria colectiva.

Museo de la Estancia Jesuítica

Desde las 17 hs, el museo propone Aventura en el Museo, una experiencia con pistas y juegos pensada para todo público.

A las 19 hs se realizará un recorrido mediado, y a las 21 hs, la actividad Tesoro en el Museo, que invita a descubrir el patrimonio desde una mirada lúdica.

Museo Manuel de Falla

A las 21:30 hs, se presentará Milonga sin corte, con banda de tango en vivo.

La programación continúa a las 23:30 hs con una visita guiada nocturna por el museo.

Museo Gabriel Dubois

Presenta La Peña en Movimiento, un espectáculo a cargo de Mario Siandro junto al Ballet Folklórico Confluencia, que pondrá en escena música y danza tradicional.

Museo Arqueológico Municipal (MAM)

La propuesta “La incidencia del pasado en nuestro presente” recorre la creación del museo y sus inicios, e incorpora un espacio de sahumos de limpieza y purificación, con la participación de la Comunidad Paravachasca de Camichingones.

La Noche de los Museos se consolida como una de las propuestas culturales más esperadas del verano en Alta Gracia, ofreciendo una experiencia que combina historia, arte y encuentro comunitario en distintos puntos de la ciudad.