PAICOR continúa en verano con la entrega de módulos alimentarios

Durante el receso escolar de verano, el Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR) mantiene su funcionamiento y continúa garantizando el acceso a la alimentación para miles de niños y adolescentes en toda la provincia. A través de la entrega de módulos alimentarios, el programa asegura la continuidad de una política pública clave en un contexto de alta demanda social.

La planificación del operativo de verano contempla la distribución de módulos especiales con hasta 27 productos de alto valor nutritivo, diseñados para cubrir las necesidades básicas durante las vacaciones. Esta modalidad permite que los alimentos lleguen directamente a los hogares de la totalidad de los beneficiarios del programa.

Actualmente, el PAICOR alcanza a 309 mil alumnos, lo que representa una inversión cercana a los $19 mil millones de pesos mensuales, destinada a sostener menús equilibrados y de calidad. Desde el Gobierno provincial destacaron que el incremento en la demanda refleja el impacto de la situación económica nacional en las familias cordobesas.

Desde el programa se informó que durante el ciclo lectivo cada escuela cuenta con un menú diario con balance nutricional, control permanente del servicio y seguimiento del cumplimiento. Estos menús incluyen carnes, pastas, verduras, frutas y panes, y son elaborados por el Área de Nutrición del PAICOR junto a la Escuela de Nutrición de universidades públicas y privadas de la provincia.

En el caso del receso escolar, los productos se entregan para su consumo en el hogar, adaptándose a una dinámica diferente. Entre los alimentos incluidos se encuentran leche en polvo, mate cocido, yerba, cacao, azúcar, fideos, arroz, avena, harina, lentejas, puré de tomate, choclo, conservas de pescado y pasta de maní. Además, se incorporó miel con el objetivo de evaluar su aceptación entre los beneficiarios.

En paralelo, el programa avanza en un proceso de regionalización de los ingredientes, buscando adaptarlos a los paladares de cada zona de la provincia, sin descuidar la presentación de los alimentos ni el equilibrio nutricional.