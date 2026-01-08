Taninga: reabrieron el camino en la ruta 28, entre los túneles 1 y 3

Taninga. El Gobierno de la Provincia de Córdoba oficializó la reapertura al tránsito del tramo comprendido entre los túneles 1 y 3 de la Ruta Provincial 28, en el departamento Pocho. La habilitación se produce tras la finalización de tareas de ingeniería destinadas a mitigar riesgos de desmoronamientos en un sector afectado por incendios y las características geológicas del terreno.

Planificación estratégica para el sector turístico

La ejecución de esta obra se proyectó con el objetivo de apuntalar la industria turística del oeste cordobés. Al asegurar la transitabilidad y mejorar la infraestructura, se busca fortalecer la actividad económica de los prestadores locales y garantizar el flujo de visitantes hacia una región cuya oferta se basa en el patrimonio histórico y los recursos naturales.

La intervención contó con una inversión total de $9.057 millones. El foco principal de los trabajos fue la estabilización de taludes, cubriendo una superficie de 20.350 metros cuadrados y la realización de 9.000 metros lineales de perforaciones.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, se instalaron barreras dinámicas de protección —entre las que se destaca una estructura señalada como la más alta del país en su tipo—, además de defensas metálicas y de hormigón. Estas medidas buscan contener posibles desprendimientos de las laderas montañosas en los sectores más críticos del corredor.

Infraestructura y conectividad

Más allá de la seguridad vial, el proyecto incluyó mejoras en la infraestructura operativa y de servicios:

Maniobrabilidad: Se construyó un retorno vehicular en el túnel 3 para facilitar el ordenamiento del flujo de tránsito.

Servicios turísticos: Se edificó un nuevo mirador sobre el paisaje serrano para la observación de la fauna y el relieve.

Impacto social: Se pavimentó el acceso a la Escuela IPEM 348 – Anexo Las Palmas, mejorando la conectividad de la comunidad educativa local.

Atractivos turísticos del corredor

El Camino de los Túneles constituye un eje central para el noroeste provincial, integrando diversos puntos de interés:

Ingeniería histórica: El sistema de cinco túneles y puentes de montaña construidos en la década de 1930.

Patrimonio religioso: Las capillas del siglo XVIII, como la de Las Palmas, que forman parte del legado histórico de la zona.

Entorno natural: La presencia de los volcanes de Pocho (Poca, Boroa y Yerba Buena) y las visuales hacia los llanos riojanos desde la altura de la Quebrada de la Mermela.

Biodiversidad: El sector es frecuentado para el avistaje de aves, incluyendo el cóndor andino, y la observación de especies autóctonas como las palmeras Caranday.

Con esta reapertura, se normaliza el circuito para visitantes y prestadores de servicios, consolidando la Ruta Provincial 28 como un corredor clave para el desarrollo del noroeste cordobés.