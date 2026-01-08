Valle Hermoso se vestirá de fiesta con los Carnavalles 2026

Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso dio a conocer la amplia grilla de actividades para los "Carnavalles 2026 en Valle Hermoso".

"Serán dos noches para divertirse y bailar. Habrá shows musicales en vivo; foodtrucks, espuma; puestos artesanales y gastronómicos y concursos de disfraces", señalaron en la gacetilla municipal.

Los "Carnavalles" se realizarán el viernes 16 y sábado 17 de enero en Plaza Manuel Belgrano, desde las 21 horas.

Grilla

Viernes

Jessi Díaz

Calle Vapor

Concurso de Disfraces de Niños

Ganate el Lolo de Oro, Plata y Bronce

Sábado de Carnaval Chayero

El Embrujo

Grupo Cristal

Concurso de Disfraces para Adultos