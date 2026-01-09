Capilla del Monte invita a vivir el verano con actividades gratuitas

Capilla del Monte. Capilla del Monte vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos del verano cordobés con una propuesta que combina paisaje, aire libre y experiencias pensadas para disfrutar en comunidad. Bajo el programa “Veranizate en Capilla del Monte”, la localidad ofrece una agenda de actividades gratuitas destinadas tanto a vecinos como a turistas, con el objetivo de promover el turismo activo y el disfrute consciente del entorno natural.

Entre las propuestas destacadas se encuentra el Senderismo al Atardecer, una actividad que invita a recorrer los paisajes serranos en uno de los momentos más especiales del día, cuando el sol comienza a caer y la sierra se tiñe de colores cálidos. Las caminatas se realizan los lunes y miércoles a las 19 horas, y están pensadas para todo público, priorizando el contacto con la naturaleza y la experiencia compartida.

La iniciativa propone no solo actividad física moderada, sino también una forma distinta de conocer Capilla del Monte, valorando su geografía, sus senderos y su entorno natural, en un marco cuidado y organizado. Para participar, se requiere inscripción previa, que puede realizarse en la Oficina de Turismo o comunicándose al 3548 569415.

El programa Veranizate se desarrolla durante el verano 2026 y busca consolidar a Capilla del Monte como un destino que apuesta al turismo sostenible, accesible y de calidad, ofreciendo alternativas recreativas gratuitas que fortalecen el vínculo entre el visitante y el paisaje.

Con estas propuestas, Capilla del Monte invita a vivir el verano de una manera distinta: caminando, explorando y conectándose con la sierra al ritmo del atardecer.