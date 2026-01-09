CarnaValles 2026: inscriben para el gran concurso de disfraces

Valle Hermoso. La ciudad de Valle Hermoso ya palpita una nueva edición del CarnaValles 2026, que se llevará a cabo el viernes 16 y sábado 17 de enero, a partir de las 21 horas, en la Plaza General Manuel Belgrano. La propuesta promete dos noches de fiesta, color y alegría, con una fuerte participación de vecinos y turistas.

Uno de los atractivos centrales del evento será el Concurso de Disfraces, que invita a grandes y chicos a convertirse en protagonistas del carnaval. Plumas, brillo, humor y creatividad serán los grandes aliados de quienes se animen a salir a escena y vivir el espíritu carnavalero en su máxima expresión.

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el viernes 16 de enero y se realizan en la Cabina de Turismo, ubicada sobre Avenida San Martín, todos los días en el horario de 8 a 20 horas.

Desde la organización destacaron que el carnaval es una celebración para compartir y expresarse libremente, e invitaron a la comunidad a no dejar el disfraz guardado. “El mejor disfraz no se queda en el ropero”, remarcaron, alentando a sumarse a una de las fiestas más esperadas del verano.

El CarnaValles 2026 es organizado por la Municipalidad de Valle Hermoso, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural local y ofrecer un evento abierto, gratuito y pensado para toda la familia.