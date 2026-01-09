Dictarán clases de Tai Chi en La Falda

La Falda. Dictadas por la Escuela Tradicional de Nei Kung Tao, el municipio de La Falda invitó a clases de Tai Chi para todas las edades.

No se requiere conocimientos previos ni estado físico. Cualquiera puede practicar.

Beneficios de practicar Tai Chi: "Mejora el equilibrio y la postura; Reduce el estrés y la ansiedad; Aumenta la flexibilidad y la movilidad; Fortalece el cuerpo de forma suave; Favorece la concentración y la calma mental; Ayuda a coordinar respiración y movimiento y promueve la energía vital y el bienestar general. Se recomienda llevar ropa cómoda y agua. En caso de mal tiempo la actividad se traslada al salón Leopoldo Marechal, Sarmiento Nº 92. Actividad Gratuita", subraya la gacetilla.