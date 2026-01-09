El miércoles 14 se acreditará el monto de enero de la Tarjeta Social

El Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo informó que el próximo miércoles 14 de enero se realizará la acreditación del monto correspondiente al mes en curso para los beneficiarios de la Tarjeta Social.

El cronograma dispuesto contempla el pago para beneficiarios de la ciudad de Córdoba, del interior provincial y para personas mayores. En todos los casos, habrá tiempo hasta el viernes 30 de enero para utilizar el saldo disponible.

La Tarjeta Social es un programa provincial destinado a familias cordobesas que se encuentran por debajo de la línea de indigencia, con el objetivo de facilitar el acceso a alimentos que cubran necesidades básicas.

El monto acreditado será de 35.000 pesos, que podrá utilizarse en comercios adheridos que cuenten con sistema posnet o medios de pago electrónico vinculados a Bancor.