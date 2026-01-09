Embarazadas podrán vacunarse contra el VSR desde este lunes

El lunes 12 de enero comenzará en la provincia la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) dirigida a personas embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación. La estrategia apunta a proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida, el período de mayor vulnerabilidad frente a este virus.

A través de la vacunación durante el embarazo, se produce la transferencia de anticuerpos protectores al bebé tanto por vía transplacentaria como mediante la lactancia, generando una barrera temprana contra el VSR, principal causante de bronquiolitis y neumonías en la infancia.

La implementación de esta vacuna forma parte de las acciones de prevención de enfermedades respiratorias y busca reducir de manera significativa las internaciones de recién nacidos asociadas a infecciones respiratorias agudas bajas.

La dosis puede aplicarse de manera conjunta con otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la triple bacteriana acelular, la antigripal, la vacuna contra COVID-19 y la de hepatitis B.

Desde el área de Inmunizaciones se recordó que la vacuna fue incorporada al calendario en 2024, no requiere orden médica, es gratuita y obligatoria, y estará disponible en la red de vacunatorios habilitados en toda la provincia.

El Virus Sincicial Respiratorio es responsable de la mayoría de las infecciones respiratorias agudas bajas en la infancia y constituye una de las principales causas de internación en menores de un año. En ese grupo etario, la bronquiolitis representa la forma más grave de presentación, incluso en niños previamente sanos y sin enfermedades de base.