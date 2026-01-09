Inscriben para la Escuela de Verano para Adultos Mayores en Valle Hermoso
Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso informó que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la Primera Escuela Municipal de Verano destinada a Adultos Mayores, una propuesta gratuita que busca promover la actividad física, la recreación y la vida saludable.
Las inscripciones y la entrega de planillas se realizan en la Oficina de Deportes y Recreación, ubicada en Padre Walter Consalvi 234, en el horario de 8 a 13 horas.
Las actividades darán inicio el próximo 13 de enero de 2026 y están destinadas a adultos mayores de ambos sexos. Las clases se desarrollarán los días martes y jueves, de 9 a 12 horas.
La propuesta incluye una variada grilla de actividades como caminatas, gimnasia funcional, actividades recreativas y predeportivas, newcom, tejo, bochas, actividades acuáticas, aqua gym y ritmos, pensadas para fomentar el movimiento, la integración y el disfrute.
Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse a esta iniciativa y destacaron: “Te esperamos para vivir una nueva experiencia, moverte, divertirte y compartir”.