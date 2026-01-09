Marcharán para evitar que se cobre el acceso al Cerro La Banderita

La Falda. Se espera que el próximo domingo 11 desde las 18 horas, una multitud de faldenses y amantes del running se concentren en el centro de La Falda para marchar contra la decisión de los propietarios del cerro La Banderita, quienes anunciaron que cobrarán por el ingreso.

El acceso siempre estuvo liberado y de buenas a primeras, viendo lo que podía ser un negocio próspero, los propietarios cerraron el ingreso para cobrar un ticket por el uso del sendero.

"No se sabe si tienen los seguros que exige la ley, si hay atención médica en caso de accidentes, si cuentan con guías o está todo librado al azar", dijo uno de los que convoca a la marcha.

La concentración se llevará acabo en el escenario del centro de la ciudad (avenida Edén y diagonal San Martín), a las 18:00, y desde allí marcharán al sector de “El Chorrito”, en la base del cerro, donde la protesta finalizará con un abrazo simbólico.

El último martes, la Municipalidad confirmó que el ascenso al cerro La Banderita de La Falda dejará de ser gratuito. Los dueños de los terrenos del cerro residen en Buenos Aires y alquilaron por dos años con un prestador privado local.