Turismo Carretera 2000: Córdoba fue reconocida por el uso de biocombustibles

A lo largo de la temporada 2025, el Turismo Carretera 2000 marcó un hito en el automovilismo nacional al competir en todas sus fechas utilizando biocombustibles con alto contenido de bioetanol. La experiencia posicionó a Córdoba como referente en la aplicación de energías renovables en el deporte motor y le valió un reconocimiento internacional por su impacto ambiental, productivo y deportivo.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de Córdoba junto a equipos técnicos especializados y los directivos de la categoría, integrando innovación tecnológica con una política sostenida de transición energética. El programa fue distinguido a fines de 2025 con el Premio BritCham Argentina, que destacó el aporte del proyecto a la sustentabilidad y al desarrollo productivo.

La temporada comenzó el 30 de marzo de 2025 en Neuquén y se extendió a distintos puntos del país bajo la fiscalización de la Asociación Corredores Turismo Carretera. En cada una de las competencias, la totalidad del parque automotor utilizó el mismo tipo de combustible renovable, consolidando una experiencia inédita a nivel nacional.

Los vehículos compitieron con motores V6 de aproximadamente 500 caballos de fuerza, desarrollados y preparados para funcionar con E40, un combustible compuesto por un 40% de bioetanol y un 60% de nafta Premium. El uso de este corte permitió alcanzar un mayor octanaje, mejorando la performance de los motores sin afectar su confiabilidad.

Además del rendimiento deportivo, el uso de bioetanol redujo de manera significativa las emisiones de gases de efecto invernadero y aportó valor agregado a la cadena agroindustrial, fortaleciendo la producción local y promoviendo el aprovechamiento de recursos renovables.

Durante el año también se avanzó en el objetivo de que el biocombustible utilizado en la competencia sea de origen netamente cordobés, abastecido por plantas productoras radicadas en la provincia. Esta decisión apuntó a impulsar la economía regional y la generación de empleo calificado.

La experiencia del Turismo Carretera 2000 se suma a otras iniciativas provinciales que incorporan biocombustibles en el deporte motor y se alinea con tendencias internacionales que buscan compatibilizar alto rendimiento, innovación tecnológica y cuidado ambiental.

De este modo, Córdoba cerró 2025 consolidándose como una provincia pionera en la aplicación de biocombustibles en competencias de alta exigencia técnica, demostrando que la sustentabilidad puede integrarse al espectáculo y a la pasión por el automovilismo.