En Laboulaye, Llaryora abrió el 148° Período Legislativo

La Policía de Córdoba participó este domingo de la Sesión Inaugural del 148° Período Legislativo, realizada en la ciudad de Laboulaye, con la presencia de autoridades provinciales y representantes de los distintos poderes del Estado.

El jefe de Policía, Marcelo Marín, asistió al acto junto al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, los subjefes Alberto Bietti e Iván Rey, y el subdirector general de Departamentales Sur Sergio Romera, acompañando al gobernador Martín Llaryora y a la vicegobernadora Myrian Prunotto durante el inicio formal del período legislativo.

Desde la fuerza se indicó que la presencia institucional busca reafirmar el compromiso con los actos democráticos y el trabajo articulado entre los distintos estamentos del Estado, en el marco del funcionamiento republicano.

La ceremonia contó además con la participación de la Banda de Música de la institución, dirigida por Sebastián Del Carpio, y con la presencia de cadetes de la Escuela de Oficiales de Policía, quienes aportaron el marco protocolar a la jornada.