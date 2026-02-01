Reconocimiento especial a la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

La Legislatura de Córdoba distinguió al Festival por su aporte sostenido a la cultura popular, la identidad federal y el desarrollo creativo, turístico y productivo de la provincia. Leonardo Limia, de Hacemos Unidos por Córdoba, entregó la distinción en nombre de la Unicameral.

En la Sala de Prensa de la Plaza Próspero Molina, espacio emblemático de la cultura popular argentina y corazón simbólico del folclore nacional, se llevó a cabo un acto institucional en el que legisladores cordobeses, en representación de la Unicameral, entregaron una distinción a la Sexagésima sexta edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

El Legislador Pcia Leonardo Limia hizo entrega de una placa conmemorativa , en nombre de la Legislatura de Córdoba . al intendente de la ciudad de Cosquín y presidente de la Comisión Municipal de Folklore, Raúl Cardinali. El encuentro puso en valor el trabajo histórico del Festival como uno de los principales aportes a la identidad cultural de la región y del país, destacando su impacto sostenido en el desarrollo productivo, turístico y creativo de la provincia de Córdoba.

La presencia de periodistas de distintos puntos del país reforzó el carácter federal de este reconocimiento, en sintonía con el espíritu que desde sus orígenes define al Festival de Cosquín. La distinción surge a partir de una aprobación legislativa que reconoce al Festival de Cosquín por su aporte sostenido a la promoción y difusión de la cultura popular argentina, consolidándose como un espacio de expresión federal donde confluyen las identidades musicales, las tradiciones y las voces de cada región del país.

Asimismo, en el marco de la Ley Provincial de Economía Naranja, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín fue destacado como una expresión emblemática de la industria creativa y un actor central de la economía naranja en Córdoba y en Argentina. “Este reconocimiento valora cómo el Festival logra unir cultura, trabajo, turismo y desarrollo para la ciudad y la región, sin perder su identidad ni su esencia popular”, expresó Leonardo Limia, uno de los autores de la Ley de Economía Naranja.

Otro de los aspectos especialmente valorados fue el compromiso ambiental asumido en esta edición del Festival, orientado a impulsar una transición energética responsable, mediante un proceso de descarbonización progresiva que reduce el uso de combustibles fósiles y avanza hacia energías más limpias dentro del predio. En este marco, se realizó la entrega formal de la placa al intendente Raúl Cardinali, sellando un reconocimiento que reafirma al Festival Nacional de Folklore de Cosquín como patrimonio vivo de la cultura argentina y orgullo de la provincia de Córdoba.