Cómo sumarse al programa Cordobeses en Alerta en la ciudad de Córdoba

El programa Cordobeses en Alerta continúa ampliando su alcance en la ciudad de Córdoba como una herramienta de prevención del delito basada en el trabajo directo entre vecinos y fuerzas de seguridad. Actualmente, más de 100.000 personas ya forman parte de la red, distribuida en 144 barrios de la Capital.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, funciona como un canal directo, confidencial y disponible las 24 horas, que permite alertar situaciones sospechosas o hechos delictivos a través de WhatsApp, con un sistema segmentado por zonas para garantizar un seguimiento preciso.

Cómo realizar la adhesión

La inscripción es simple y gratuita. Los vecinos deben ingresar al mapa interactivo de barrios, donde pueden verificar si su sector ya está adherido o iniciar el alta correspondiente. El proceso incluye la selección del barrio, la carga de un formulario y la asignación de un número de WhatsApp exclusivo para esa zona.

Desde el programa recomiendan agendar el número asignado y utilizarlo únicamente dentro del barrio o ámbito laboral registrado, para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Recomendaciones clave

Entre los puntos centrales para un uso adecuado del canal, se destacan:

No compartir el número de WhatsApp, ya que cada barrio cuenta con uno propio.

Capacitar a familiares y vecinos sobre el uso correcto del sistema.

La inscripción también puede realizarse desde el lugar de trabajo, siempre que las alertas se generen dentro de ese radio.

Recorridas barriales y capacitaciones

Los equipos de Cordobeses en Alerta recorren semanalmente los barrios adheridos con stands informativos, acciones puerta a puerta y capacitaciones, incorporando nuevos vecinos a la red.

Agenda de actividades próximas

Martes 10/2 – 9 hs

– Miguel Rodríguez de la Torre 864, Plazoleta Melvin Jones – Parque Vélez Sarsfield

– Enrique Policastro 4148, Plaza Cuarto Centenario – Cerro Chico

Miércoles 11/2 – 9 hs

– José del Prado 4315 – Uritorco / Palmas de Horizonte

– Paso de Uspallata 1398, Paseo San Martín – Bajo Galán

Miércoles 11/2 – 18 hs

– Roma 155, Polideportivo General Paz (capacitación)

Miércoles 11/2 – 20 hs

– Estados Unidos 2962, Casona Fraternidad – San Vicente (capacitación)

Jueves 12/2 – 9 hs

– Pizarro y Cabo Cuevas, Plaza de las Madres – Inaudi Anexo / Quintas de Inaudi

– Jacinto Altolaguirre 2038, Plaza Manuel Belgrano – Yofre Norte

Viernes 13/2 – 9 hs

– Pizarro y Cabo Cuevas, Plaza de las Madres – Parque San Antonio / Quintas de San Antonio

– Av. Riobamba 88, Plaza Quebrada de las Rosas – Quebrada de las Rosas

Viernes 13/2 – 19:30 hs

– David Luque y Potosí, Plaza Alem – barrio Pueyrredón

Desde el Ministerio destacaron que el crecimiento del programa se apoya en la participación activa de la comunidad, con el objetivo de detectar situaciones de riesgo de manera temprana y fortalecer la prevención en cada barrio.