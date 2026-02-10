El Cosquín Rock refuerza su perfil sostenible con nuevas acciones ambientales

La Provincia firmó un convenio con En Vivo Producciones para profundizar las políticas ambientales del Festival Cosquín Rock y consolidarlo como referente en eventos sostenibles. El acuerdo apunta a fortalecer las acciones de cuidado del entorno natural donde se realiza el festival y a extenderlas más allá de los días del evento.

El Cosquín Rock es un evento cultural de alcance nacional e internacional, con fuerte impacto artístico, turístico, económico y social en Córdoba. En ese marco, durante las ediciones 2023, 2024 y 2025 ya se implementaron medidas como medición de huella de carbono, economía circular, gestión responsable de residuos y forestación con especies nativas.

El nuevo convenio profundiza ese camino. Entre los ejes centrales se destacan planes de forestación con especies nativas, el control de especies exóticas invasoras y un esquema de manejo sostenible del suelo. Las acciones comenzarán durante los preparativos de la 26ª edición del festival, que se realizará el 14 y 15 de febrero, y se extenderán a lo largo de todo 2026. En total, se prevé la plantación de 1.500 ejemplares nativos.

Además, En Vivo Producciones asumirá el apadrinamiento de sectores del predio del Aeródromo de Santa María de Punilla, con tareas orientadas a preservar la biodiversidad, conservar áreas clave y reducir el impacto ambiental del evento. La Provincia brindará apoyo técnico e institucional para definir buenas prácticas ambientales y lineamientos de manejo sostenible en las zonas intervenidas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que los eventos masivos representan una oportunidad para impulsar prácticas responsables y generar un impacto positivo que trascienda al festival, integrando la sostenibilidad como parte de la experiencia cultural y promoviendo su replicabilidad en la comunidad.

De este modo, el Cosquín Rock ratifica su rol como ícono cultural y motor de la economía regional, sumando un compromiso ambiental de largo plazo.