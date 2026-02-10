El Mes Facundiano comenzó entre música, memoria y celebración popular

Sinsacate. El patio del Museo Nacional Posta de Sinsacate volvió a latir al ritmo de las guitarras, las voces y el encuentro colectivo. Bajo el cielo tibio de febrero y entre banderines que anunciaban fiesta, la tradicional Peña Facundiana encendió el domingo 8 la llama de la 8° edición del Mes Facundiano, una celebración que durante todo el mes invita a recorrer la memoria, la identidad y la cultura del norte cordobés.

Desde temprano, el movimiento comenzó a poblar el histórico predio. Familias con reposeras, grupos de amigos, turistas curiosos y vecinos habitués de la peña se fueron acomodando en el espacio donde el tiempo parece convivir con las huellas del pasado. La Posta, testigo silencioso de la historia argentina, volvió a transformarse en escenario vivo de una tradición que se renueva año tras año.

La música fue el hilo conductor de una jornada que se extendió hasta entrada la noche. Sobre el escenario, Francisco Chavero abrió el repertorio con melodías que encontraron eco inmediato en el público. Luego llegaron Los Vizcacheros, Temple Norteño, Luciano Mateo y Tatú Olariaga, cada uno aportando matices propios a una velada donde el folclore dejó de ser espectáculo para convertirse en experiencia compartida. Palmas, zapateos improvisados y rondas de baile brotaron con naturalidad, como si el suelo mismo recordara cada celebración pasada.

La Peña Facundiana no es solo un evento artístico: es una ceremonia colectiva donde la comunidad reafirma su pertenencia.

El inicio del Mes Facundiano propone, principalmente, un homenaje permanente a la figura de Facundo Quiroga, José de los Santos Ortíz, el postillón José Luis Basualdo; personajes históricos que atraviesan la identidad regional. Durante todo febrero, la agenda cultural desplegará peñas, conciertos, cabalgatas, bicitours nocturnos, congresos y diversas actividades que dialogan entre tradición y contemporaneidad, invitando a vecinos y visitantes a sumergirse en la historia y el patrimonio de la región.

En Sinsacate, febrero vuelve a ser sinónimo de encuentro, de relatos que se transmiten de generación en generación y de una identidad que encuentra en la música su forma más genuina de permanecer.

¿Cómo sigue?

Domingo 15, a las 19 hs.

Concierto Facundiano en Villa del Totoral. Con la presentación del Programa Suena una Banda.

Lunes 16

- 8 hs: Cabalgata Facundiana desde Sinsacate y Villa del Totoral

- 10 hs: Acto central en Barranca Yaco

- 20 hs: Noche de los Faroles, en la Posta de Sinsacate

Sábado 21

Bicitour Nocturno a Barranca Yaco, con salidas desde Colonia Caroya, Jesús María, Sinsacate, Sarmiento y Totoral. Con la presentación artística de Andres Irusta.

Domingo 22, 10 hs.

Estreno de la entrevista "Quiroga y Barranca Yaco", por el canal de Youtube de la Posta de Sinsacate (enlace disponible en el link de la bio)

Sábado 28, 20 hs.

Peña Facundiana en Sarmiento, en el escenario "Facundo Quiroga"