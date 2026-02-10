Huerta Grande se prepara para vivir el Carnaval 2026 con música y ritmo popular

Huerta Grande. El espíritu festivo del verano volverá a latir con fuerza en Huerta Grande cuando el próximo sábado 14, desde las 17 horas, el Balneario Municipal del barrio Balneario se transforme en el epicentro de una jornada cargada de música, baile y celebración comunitaria, en el marco del Carnaval 2026.

La propuesta, impulsada por la Municipalidad local, reunirá a artistas vinculados al repertorio tropical y popular, en un encuentro pensado para disfrutar al aire libre, con el paisaje serrano como escenario natural y el espíritu carnavalesco como hilo conductor.

La grilla artística estará encabezada por El Embrujo, agrupación que combina sonidos bailables con una impronta festiva que invita al público a sumarse al movimiento colectivo de la celebración. También formará parte del evento Leo Días, quien aportará su estilo y energía a una tarde que promete mantener encendida la pista desde temprano.

El cierre musical llegará de la mano de Yesi Díaz y El Cumbia, propuesta que conjuga el pulso característico del género con un repertorio pensado para sostener el clima de fiesta popular que distingue a los carnavales del Valle de Punilla.

El evento se presenta como una oportunidad para vecinos y visitantes de compartir un espacio cultural y recreativo, donde la música funciona como punto de encuentro y expresión identitaria. En esta nueva edición, el Carnaval reafirma su carácter inclusivo y familiar, consolidándose como una de las celebraciones estivales más convocantes de la región.

De esta manera, Huerta Grande vuelve a apostar por la cultura y el espectáculo como motores de encuentro social, invitando a vivir una jornada donde la alegría, el color y el ritmo serán los verdaderos protagonistas.