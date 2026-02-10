La Falda: llegan dos fechas inolvidables llenas de historias, títeres y emoción

La Falda. Dentro del programa "La Falda Encantada" hoy y mañana se presentarán dos fechas inolvidables llenas de historias, títeres y emoción para toda la familia.

Este martes 10 de febrero desde las 20 horas se pondrá en escena la obra "Objetos Perdidos", presentada por la Compañía Marionetas en Libertad.

En tanto mañana miércoles 11 desde las 20 horas, se presentará la obra "Más allá del Elefante", actuada por la compañía Al Filo Teatro.

Ambas obras se presentarán en el Salón Leopoldo Marechal (Sarmiento 92) de La Falda, desde las 20hs.

La entrada general es de $5000. Promoción especial: 2 x $8000.