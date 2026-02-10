Llaryora participó del 58° Festival Internacional de Peñas de Villa María

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, asistió este lunes al 58° Festival Internacional de Peñas de Villa María, uno de los acontecimientos culturales más representativos de la provincia, que cada año convoca a miles de vecinos, turistas y figuras destacadas de la música local, nacional e internacional.

El cuarteto, protagonista de la noche

La presencia del mandatario coincidió con una jornada de gran convocatoria y una programación artística donde el cuarteto fue el eje central. En ese marco, Llaryora afirmó: “Para quienes nos visitan desde otras provincias o países, hoy van a descubrir nuestro cuarteto, que es patrimonio de la humanidad”.

El gobernador remarcó además que estos eventos no solo promueven la cultura y el arte, sino que también impulsan la generación de empleo, el turismo y el movimiento económico regional. “Acompañar festivales como este es respaldar la industria de la economía naranja”, sostuvo.

Anuncio de fondos para pavimentación

Durante la jornada, anunció una nueva partida destinada a infraestructura urbana: “Quiero decirte, Eduardo, que ya están depositados 350 millones de pesos adicionales para continuar con las obras de pavimentación y ampliarlas en los barrios de esta querida ciudad”.

En su visita, recorrió el Anfiteatro Municipal, dialogó con vecinos y mantuvo una reunión con integrantes de la comisión organizadora, a quienes felicitó por el trabajo constante que consolida al festival como un emblema cultural de la temporada estival.

El intendente Eduardo Accastello, por su parte, destacó el crecimiento sostenido del festival y su construcción colectiva, con el aporte de artistas, público y el acompañamiento del Gobierno provincial.

Supervisión de obras clave en la ciudad

En el marco de su agenda en Villa María, Llaryora supervisó el avance del Arco Sudeste de la Circunvalación de Villa María y Villa Nueva, una obra vial con un 95% de ejecución. La traza, de 7,1 kilómetros, conecta la Ruta Provincial 4 con la Ruta Nacional 9, mejorando la conectividad regional, la seguridad vial y la organización del tránsito pesado.

También recorrió la futura Escuela de Oficiales, el primer anexo de formación que se construye en el interior provincial, destinado a capacitar efectivos que prestarán servicio en el sudeste y sur cordobés.

Nuevo Centro de Atención en Salud Mental

Finalmente, el gobernador visitó el Centro de Atención de Consumos Problemáticos y Salud Mental, ubicado en la exsede de “El Gurisito”, en barrio Santa Ana. La obra presenta un 98% de avance y contó con una inversión provincial de 350 millones de pesos a través del FOCOM.