Córdoba activa un sistema de alertas para frenar el ausentismo

El Ministerio de Educación de Córdoba puso en marcha el programa “Más asistencia, mejores oportunidades de aprendizaje”, una estrategia destinada a unificar criterios de presencialidad en los niveles Inicial y Primario y reforzar el seguimiento de estudiantes con ausencias reiteradas.

La medida quedó formalizada a través de las Resoluciones N.° 4 y 5 de la Secretaría de Educación y establece un marco común de actuación para que directivos y docentes intervengan de manera temprana ante casos de ausentismo.

El nuevo esquema fija un límite de 25 inasistencias anuales. A partir de allí, se activa un cronograma de intervenciones progresivas para evitar la desvinculación pedagógica. El seguimiento se realizará mediante el Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE), que permitirá registrar la asistencia diaria y detectar patrones antes de que se consoliden.

Los estudiantes que superen ese umbral no quedarán fuera del sistema. Ingresarán en la modalidad de Trayectoria Escolar Asistida (TEA), que contempla planes pedagógicos personalizados y trabajo articulado con municipios, comunas y equipos profesionales (EPAE), según las causas detectadas, ya sean sociales, familiares o de salud.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, sostuvo que la asistencia “no es un trámite administrativo; es la condición necesaria para la equidad”, y remarcó que el objetivo es intervenir a tiempo junto a las familias para garantizar la continuidad de los aprendizajes.

Desde la cartera educativa indicaron que la iniciativa se integra al programa estratégico TransFORMAR@Cba y busca modificar la cultura institucional, priorizando la presencia sostenida como base para trayectorias escolares completas.

En esa línea, el funcionario Luis Franchi señaló que “si el alumno no está, el derecho a la educación se vuelve una promesa vacía”, y vinculó el fortalecimiento de la asistencia con la consolidación democrática.