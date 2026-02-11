El programa Cordobeses en Alerta facilitó múltiples intervenciones en la ciudad

En el marco del programa Cordobeses en Alerta, se registraron diversas intervenciones en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, que incluyeron detenciones, asistencia en un accidente de tránsito y la respuesta ante un incendio. Las actuaciones se originaron a partir de alertas realizadas por vecinos y el rápido accionar de las fuerzas de seguridad.

Uno de los hechos ocurrió en barrio San Martín Norte, donde ingresó un aviso por una riña entre dos hombres. En el lugar, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) procedió al traslado de uno de los involucrados por infracción al Código de Convivencia Ciudadana (CCC).

Desde el programa se recordó que los ciudadanos pueden informar no solo situaciones de inseguridad, sino también emergencias médicas, hechos sospechosos, accidentes de tránsito, casos de violencia de género y otros eventos relevantes, lo que permite una respuesta ágil y coordinada de los organismos competentes.

Otros operativos

En barrio Cerro de las Rosas, durante un patrullaje, una mujer alertó sobre una pelea entre varios hombres. Como resultado, se aprehendió a dos sujetos, uno de los cuales tenía pedido de paradero vigente por Resolución Contravencional. Según se informó, la riña se habría iniciado dentro de una parrilla y continuado luego en la vía pública.

En Santa Isabel 1° Sección, una unidad móvil detuvo a dos hombres que habrían intentado ingresar a una vivienda para sustraer pertenencias. El propietario reconoció a los sospechosos, quienes habrían forzado una ventana con la intención de llevarse un televisor, sin concretar el robo.

En barrio Villa Marta, tras el aviso de un transeúnte, la Policía localizó y aprehendió a un hombre que había escalado la tapia de un domicilio y se encontraba oculto entre los arbustos del patio.

En Las Rosas, un vecino alertó sobre tres sujetos que intentaban robar una motocicleta en inmediaciones del puente Sagrada Familia. Con los datos aportados, se logró la aprehensión de los tres involucrados.

Por otra parte, en Crisol Sur, durante un control preventivo, fue detenido un hombre que registraba pedido de captura por violencia familiar y robo calificado.

En Colinas del Cerro, efectivos intervinieron en un accidente de tránsito que involucró a varios vehículos, uno de los cuales terminó volcado. Personal del servicio de emergencias 107 asistió a dos personas lesionadas, quienes no requirieron internación y se encuentran en buen estado de salud.

En San Vicente, durante el control de un automóvil con cinco ocupantes, se constató que la conductora tenía pedido de captura vigente, por lo que fue aprehendida.

En Quebrada de las Rosas, fue detenido un hombre que merodeaba vehículos estacionados. Al ser controlado, se le secuestró una mochila con un arma blanca y un destornillador, además de confirmarse que poseía pedido de paradero vigente.

Finalmente, en Paso de los Andes, una alerta permitió advertir un incendio en una vivienda aparentemente deshabitada. Trabajaron dotaciones de Bomberos, que lograron extinguir el fuego y confirmaron que no había personas en el interior.