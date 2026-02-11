Fabiana Cantilo, Banda XXI y El Embrujo llegan a los carnavales de La Falda

La Falda. El municipio de La Falda ha preparado una gran grilla para el próximo fin de semana extra largo y que encabezarán músicos y bandas de primera línea y para todos los gustos del público.

El sábado 14, día de los enamorados, llega al escenario Principal de Av. Edén al 100 con entrada libre y gratuita "El Embrujo" junto a Walter Aguirre y Canto Chuancano. El espectáculo comenzará a las 21.30 horas.

En tanto el domingo 15, se hará presente "Banda XXI": "Preparate para una noche llena de música, energía y fiesta junto a Banda XXI, una de las bandas más queridas del cuarteto", destacaron desde el municipio. La entrada es libre y gratuita.

Por último y en escenario del Hotel Eden, se presentará Fabiana Cantilo.

Fabiana se presenta en un formato íntimo y cercano, pensado para conectar con la música, el lugar y el momento.

Entradas en alpogo.com y en la boletería del Hotel Edén. Capacidad limitada.