Huerta Grande: el municipio lanzó las preinscripciones para la Sala Cuna

Huerta Grande. Desde el área de educación del municipio de Huerta Grande informaron que se encuentran abiertas las preinscripciones para la Sala Cuna Nuestro Sueño, que se realizará los días 18, 19 y 20 de febrero en la Sala Cuna.

Para asistir, deberán presentar:

• Fotocopia del DNI del padre/madre y del niño/a

• Fotocopia del carnet de vacunación

• Número de historia clínica

• Fotocopia del DNI del adulto autorizado a retirar al niño/a

Requisito:Tener domicilio en Huerta Grande.

Una propuesta que acompaña y fortalece el cuidado y desarrollo de la primera infancia en la localidad.