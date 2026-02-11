Mes Facundiano: Barranca Yaco sumará la voz de la soprano Sara Fleming

Barranca Yaco. En el corazón del norte cordobés, donde la historia argentina quedó marcada por una de sus tragedias políticas más resonantes, Barranca Yaco volverá a convertirse el próximo lunes 16 de febrero en un escenario de memoria y evocación. En el marco del Mes Facundiano, y al cumplirse 191 años de la emboscada que terminó con la vida del caudillo riojano Facundo Quiroga, del primer gobernador de San Luis, doctor José de los Santos Ortiz, y de los integrantes de su comitiva, se realizará por primera vez el izamiento de la bandera puntana en homenaje al prócer sanluiseño.

La iniciativa, aprobada el año pasado por la Legislatura de Córdoba a partir de un proyecto presentado por el periodista Luis Hernán López junto al magíster Carlos Ferreyra, busca reparar simbólicamente una ausencia histórica, resaltando la figura política y federal de Ortiz, uno de los principales defensores del equilibrio entre las provincias y el centralismo porteño.

La ceremonia contará con la presencia confirmada de descendientes directos del ex gobernador puntano, entre ellos Juan Eduardo Fleming, chozno del prócer, quien adelantó que la familia colocará una placa conmemorativa en su honor. Además, se aguarda la presencia de integrantes de la Junta de Historia de San Luis e integrantes del Gobierno que lidera Claudio Poggi.

Una voz lírica entre la historia y el homenaje

Dentro de las actividades culturales previstas, el homenaje adquirirá un matiz artístico con la participación de la soprano spinto Sara Fleming, cantante argentina nacida en Nueva York, cuya trayectoria internacional la ubica entre las intérpretes líricas de mayor proyección dentro y fuera del país.

Sara Fleming, es chozna del puntano José de los Santos Ortíz e interpretará "Aurora" y el "Himno Nacional" acompañada por al banda de Gendarmería General.

Formada en Buenos Aires con reconocidos maestros de técnica vocal y repertorio, Fleming perfeccionó su carrera en el exterior, participando de clases magistrales con la célebre mezzosoprano española Teresa Berganza y bajo la mentoría del prestigioso tenor argentino Luis Lima. Su formación actoral —con figuras como Norman Briski, Lizzie Waisse y Betty Gambartes— constituye un rasgo distintivo de su propuesta artística, donde la interpretación dramática se funde con la potencia vocal propia del repertorio operístico.

La soprano continuó su perfeccionamiento en Nueva York con el maestro Anthony Manoli y en Múnich con Thomas Dobmeier, además de su trabajo en la Argentina junto a referentes como Dante Ranieri y Rozita Zozoulia. Su carrera incluye presentaciones en escenarios de Buenos Aires, Nueva York, Washington, Londres, Lima, Colonia y Punta del Este, así como un destacado repertorio sacro interpretado en catedrales e iglesias emblemáticas del país.

En el plano operístico, Sara Fleming ha participado en producciones de La Traviata de Giuseppe Verdi, Semirámide de Gioachino Rossini, Norma de Vincenzo Bellini —en el rol de Adalgisa— y Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, consolidando un perfil artístico de fuerte impronta dramática.

Barranca Yaco: un escenario donde la historia sigue latiendo

La masacre de Barranca Yaco, ocurrida el 16 de febrero de 1835, representó un punto de inflexión en las disputas políticas del siglo XIX. Quiroga regresaba de una misión diplomática encomendada por el gobierno de Buenos Aires para mediar en el conflicto entre Salta y Tucumán cuando fue emboscado por una partida de sicarios comandada por Santos Pérez, enviado por los hermanos Reynafé.

El asesinato no solo truncó la vida del caudillo riojano, sino también la de sus acompañantes, entre ellos el doctor Santos Ortiz, figura central del federalismo cuyano. La tragedia quedó grabada en la memoria colectiva y alimentó el mito del propio Quiroga, quien, confiado en su liderazgo, habría pronunciado antes de partir una frase que la historia convirtió en presagio: “No ha nacido el hombre que ha de matar a Facundo Quiroga”.

Cultura, identidad y reparación histórica

El Mes Facundiano, organizado por los municipios de Sinsacate, Villa del Totoral y Sarmiento, busca resignificar ese pasado a través de propuestas culturales, artísticas y educativas que conectan la memoria histórica con las expresiones contemporáneas.

La participación de Sara Fleming suma una dimensión simbólica al homenaje: la música lírica como puente entre generaciones, capaz de transformar el recuerdo en experiencia estética y emocional. En un sitio donde la historia argentina quedó marcada por la violencia política, su voz promete convertirse en un gesto de memoria y reconciliación cultural.