Un manual más claro para quienes acompañan a vecinos ante la justicia

El Poder Judicial de Córdoba presentó la versión renovada del Manual de Facilitadores Judiciales, un material clave para fortalecer las capacitaciones previstas durante 2026 y mejorar el acceso a la justicia en el interior provincial.

La actualización fue realizada bajo pautas de lenguaje claro e incorpora ilustraciones para facilitar la comprensión de los contenidos. La nueva edición será distribuida a jueces y juezas de Paz, así como a facilitadores judiciales que prestan servicio voluntario en distintas comunidades.

El rediseño estuvo a cargo de la Oficina de Comunicación del Poder Judicial, mientras que la edición final incluyó ilustraciones del humorista gráfico Pablo Chumbita. En la elaboración del contenido participaron integrantes de la Justicia de Paz de Córdoba, quienes realizaron un estudio comparativo con documentos similares y sistematizaron aportes de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que impulsa esta iniciativa a nivel regional.

El manual reúne información institucional sobre la Justicia de Paz y el Programa de Facilitadores Judiciales, desarrolla conceptos vinculados a problemáticas frecuentes como violencia familiar y de género, conflictos familiares y vecinales, y ofrece un apartado de preguntas y respuestas sobre trámites no judiciales de utilidad cotidiana.

Desde el Poder Judicial señalaron que el objetivo es brindar herramientas prácticas que permitan a los facilitadores acompañar a la ciudadanía y simplificar el ingreso al sistema judicial.

El Programa de Facilitadores Judiciales promueve la participación activa de la comunidad y funciona como un puente entre las personas y las instituciones. En el interior provincial, la Justicia de Paz constituye el nexo más cercano con el sistema judicial.

La iniciativa forma parte del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ), ejecutado por la OEA, que busca ampliar el acceso a la justicia en comunidades alejadas y promover una cultura de paz en la región.