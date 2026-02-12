Bialet Massé se prepara para vivir dos noches de música y celebración

Bialet Massé. La temporada festivalera del Valle de Punilla continúa desplegando su calendario cultural y en este marco, Bialet Massé se alista para celebrar el Carnaval con dos jornadas cargadas de ritmo, identidad popular y propuestas musicales para toda la familia. El evento, organizado por la Municipalidad a través de la Dirección de Turismo, se desarrollará los días lunes 16 y martes 17 de febrero, con entrada libre y gratuita, en la intersección de Avenida San Martín y Malvinas Argentinas.

La primera noche, el lunes 16, estará dedicada al espíritu del Carnaval Norteño, con una grilla que promete un recorrido por las raíces folklóricas y festivas del país. El escenario recibirá a Nombradores del Alba, conjunto que viene consolidándose dentro del repertorio tradicional con una impronta renovada, sumando sensibilidad y fuerza interpretativa a la canción popular. También se presentará Kepianco, banda que combina energía escénica con ritmos festivos, y el artista Jordy Vivas, quien aportará su propuesta musical con un estilo fresco y cercano al público.

La celebración continuará el martes 17 con el Carnaval Cordobés, donde el acento estará puesto en los sonidos más representativos de la provincia y la música popular contemporánea. La jornada contará con la participación de Chipote, referente del cuarteto moderno que mantiene una fuerte conexión con el público joven, además de Maníacos, grupo que viene ganando espacio en la escena bailable cordobesa. La noche también incluirá la actuación de El Fabri y Anto Riquelme, quienes sumarán un show cargado de carisma y fusión de estilos.

Desde el municipio destacaron que la propuesta busca consolidar al carnaval como un espacio de encuentro comunitario y de promoción turística, apostando a espectáculos accesibles que reflejen la diversidad cultural y musical de la región. Se espera la presencia de vecinos, turistas y visitantes de localidades cercanas, en un ambiente que combinará música en vivo, baile y celebración popular.

De esta manera, Bialet Massé vuelve a sumarse al circuito de festividades veraniegas del Valle de Punilla, reafirmando el carnaval como una de las expresiones culturales más convocantes y representativas del calendario provincial.