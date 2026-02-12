Capilla del Monte combina teatro y misterio en su agenda cultural

Capilla del Monte. La localidad de Capilla del Monte continúa fortaleciendo su perfil cultural y turístico con una propuesta que conjuga arte escénico, reflexión y el universo del misterio, dos de los sellos identitarios que caracterizan a la localidad serrana. Entre el 14 y el 16 de febrero, vecinos y visitantes podrán disfrutar de actividades que abarcan desde el reconocido Festival Alienígena hasta una destacada puesta teatral en el Cine Teatro Enrique Muiño.

El Festival Alienígena 2026 se desarrollará durante el fin de semana con una nutrida programación que combina espectáculos, experiencias participativas y espacios de divulgación vinculados al fenómeno OVNI, temática que posiciona a Capilla del Monte como uno de los destinos emblemáticos del turismo místico en Argentina.

El sábado 14, en el marco del Día 9 del festival, la agenda incluirá desde las 11 la propuesta “Vení a armar tu muñeco”, una actividad pensada para toda la familia. Por la tarde, a partir de las 18.30, comenzará el ciclo de conferencias con la charla “Sabiduría Andina, el camino del Apaya”, a cargo de María Florencia Valle, que se realizará en la Sala Poeta Lugones.

La programación continuará el domingo 15, correspondiente al Día 10 del encuentro, con una propuesta que invita a contemplar el cielo y reflexionar sobre el universo. A las 21.15 se desarrollará la actividad “Astroturismo, Pueblo Encanto”, mientras que el ciclo de conferencias sumará la disertación “Post procesos de contacto”, junto a un taller dictado por Ricardo González, reconocido investigador del fenómeno extraterrestre.

Como cierre de este intenso fin de semana cultural, el lunes 16 a las 21.30 el Cine Teatro Enrique Muiño será escenario de la obra teatral “Negociemos, una historia de amor”, escrita por Alicia Muñoz y dirigida por Ernesto Medela. La puesta está protagonizada por los reconocidos actores Rodolfo Ranni y Marta González, quienes encarnan una historia que combina humor, sensibilidad y reflexión sobre los vínculos afectivos y las complejidades de la vida en pareja.

La obra propone un recorrido emocional que dialoga con el público desde la cercanía y la experiencia, consolidando una apuesta artística que suma jerarquía a la programación cultural local.

De esta manera, Capilla del Monte reafirma su identidad como un espacio donde conviven el arte, la espiritualidad y el turismo cultural, ofreciendo una agenda diversa que invita tanto a la contemplación del cosmos como a la exploración de las emociones humanas.